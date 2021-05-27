Real Madrid'de Zidane ile yollar ayrıldı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 13:07

Real Madrid'in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Zidane'nın istifa ettiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevinden ayrılmak istediğini açıkladı.

Kararına saygı göstermenin ve burada geçirdiği tüm yıllar boyunca profesyonelliği, özveri ve tutkusuna ve Real Madrid için temsil ettiği şeye minnettarlığımızı göstermenin zamanı geldi.

Zidane, Real Madrid'in en büyük efsanelerinden biridir. Bıraktığı miras kulübümüzün bir antrenörü ve oyuncusu olmanın çok daha ötesinde.

Real Madrid'in her zaman kalbinde olduğunu ve bu takımın onun evi olduğunu biliyor."



