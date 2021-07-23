Real Madrid'in golcüsü Benzema koronavirüse yakalandı

23 Temmuz 2021 Cuma, 12:50

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Covid-19'a yakalandı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, oyuncunun evinde karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

EURO 2020'den sonra ailesiyle tatile çıkan Benzema, takımın kamp alanına geldiğinde PCR testine tabi tutuldu. Yıldız forvetin Covid-19 test sonucu pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Real Madrid'in resmi internet adresinde yapılan açıklamaya göre, Benzema'nın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmazken; tedavi süreci devam ediyor.

BENZEMA'NIN İSTATİSTİKLERİ

2009 yılında Real Madrid'e katılan Karim Benzema, geçtiğimiz sezon 46 maça çıkarken 30 gol, 9 asistlik performansıyla adından söz ettirdi. 12 yıldır La Liga'da 383 müsabakada forma giyen oyuncu, 192 gol, 104 asistlik katkısıyla takımının en değerli oyuncularından biri haline geldi.