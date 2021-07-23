Real Madrid'in golcüsü Benzema koronavirüse yakalandı
Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, Benzema'nın evinde karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı duyuruldu.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Covid-19'a yakalandı. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, oyuncunun evinde karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı duyuruldu.
EURO 2020'den sonra ailesiyle tatile çıkan Benzema, takımın kamp alanına geldiğinde PCR testine tabi tutuldu. Yıldız forvetin Covid-19 test sonucu pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Real Madrid'in resmi internet adresinde yapılan açıklamaya göre, Benzema'nın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmazken; tedavi süreci devam ediyor.
BENZEMA'NIN İSTATİSTİKLERİ
2009 yılında Real Madrid'e katılan Karim Benzema, geçtiğimiz sezon 46 maça çıkarken 30 gol, 9 asistlik performansıyla adından söz ettirdi. 12 yıldır La Liga'da 383 müsabakada forma giyen oyuncu, 192 gol, 104 asistlik katkısıyla takımının en değerli oyuncularından biri haline geldi.
İlgili Haberler
- Koronavirüs korkuttu, Tokyo'dan çekildiler!
Video Haberler
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
- 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
- Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
- Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı
- Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı