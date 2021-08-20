Real Madrid’de Benzema’nın sözleşmesi uzatıldı
Real Madrid, Karim Benzema’nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Karim Benzema’nın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
2009 yılında Lyon’dan İspanyol devine katılan Karim Benzema, tüm kulvarlarda 560 maça çıkarken 281 gol ve 144 asist kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Atalanta maçı öncesinde Karim Benzema, “Kulüp benimle sözleşme yenilemek istiyorsa ben hazırım.” ifadelerini kullanmıştı.
Real Madrid'in paylaşımı:
???? @Benzema— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
?? Delantero
?? Nº 9
?? Admin del @RealMadrid ??#Benzema2023 pic.twitter.com/NVy33S0XJ8
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