Real Madridli yıldız Eden Hazard özür diledi
Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında 2-0 mağlup olan Real Madrid’de maç sonunda neşeli halleriyle dikkat çeken Eden Hazard, taraftardan özür diledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea ve Real Madrid’in karşı karşıya geldiği maçta, İngiliz ekibi 2-0’lık skorla bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Maç sonunda İspanyol temsilcisinin üzüntüsü kameralara yansırken takımın yıldız oyuncusu Eden Hazard’ın eski takım arkadaşı Kurt Zouma ile şakalaşırken kameralara yansıyan mutlu ifadesi taraftarlarda şok etkisi yaratmıştı.
Real Madridli taraftarları, Eden Hazard’ın maç sonrasında görüntülerine sosyal medyada büyük tepki göstermişti.
‘’REAL MADRİD TARAFTARLARINI ÜZMEK İSTEMEDİM’’
Eden Hazard, taraftarların tepkilerine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Üzgünüm, Real Madrid taraftarlarını üzmek istemedim. Özür dilerim. Benim hayalim hep Real Madrid'de oynamaktı ve buraya da kazanmaya geldim. Haydi La Liga için savaşalım. Hala Madrid!"
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