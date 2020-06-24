Red Bull Warm Up’ta yer alacak grup belli oldu

24 Haziran 2020 Çarşamba, 12:35

Son yedi yıldır yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up, kendi bestelerini ve performanslarını video aracılığıyla gösteren katılımcıların başvuruları ile tamamlandı. Bu yıl ilk kez sadece online olarak gerçekleşen projede en iyi 10 müzik grubu ve solo sanatçıyı halkın oyları belirledi. Türkiye’nin her yerinden katılımla gerçekleşen projede, müzikseverlerin oyları ile belirlenen 10 finalist arasından Bubba isimli müzik grubu ödülü kazandı.





Kendi besteleri olan ‘Deli’ isimli şarkıları ile seçilen Bubba, çok yakında profesyonel bir müzik klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak. Böylece sesini kitlelere duyurabilecek. Bubba’nın şarkısı ve kendi hazırladıkları kliplerini ise https://win.gs/3eqeLr3 adresinden izlemek mümkün.

Red Bull Warm Up’ta bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer almıştı.



