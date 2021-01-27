Redd dinleyiciyle buluşuyor

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:10

Yapı Kredi bomontiada’nın her Cuma Instagram hesabından canlı yayınladığı “Dünya Kadar Müzik” kapsamındaki “World Akustik” serisine, 29 Ocak akşamı saat 21.00’de Türk rock müzik sahnesinin güçlü isimlerinden Redd konuk oluyor.

İlk albümleri “50/50”yi 2005 yılında yayımlayan Redd, kariyerine “Kirli Suyunda Parıltılar”, “Plastik Çiçekler” ve “Böcek”, “Gecenin Fişi Yok”, “21” ve “Hayat Kaçık Bir Uykudur” , "Mükemmel Boşluk" albümleri ile devam etti.

Son olarak ise Mart 2019'da "Yersiz Göksüz Zamanlar" albümünü yayınlayan grup, pek çok toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alıyor.

Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen konserler, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebiliyor.