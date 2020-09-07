Reina Katliamı sanığı hakkında karar

07 Eylül 2020 Pazartesi, 19:38

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tüm sanıkların avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme Başkanı, kararını açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözünde tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, "Mahkemede bu suçlamaları kabul etmediğimi söyledim. Bunları tekrarlıyorum. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin ve güvenlik görüntülerin eşleştirilmesini Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etmiştik. Hiçbiri kabul olmadı. Bundan dolayı güçlü bir delil yoktur. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Polis ifadelerimin bahsi geçti. Ben işkence ve baskı altında ifade verdim. Kamera görüntüleri var. İsterseniz alabilirsiniz. Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum'' dedi.

Sanık Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU

2017 İstanbul gece kulübü saldırısı ya da Reina Katliamı, 1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde bulunan Reina adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı. Saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.