Reiner Werner Fassbinder’in 1970’lerde çektiği beş filmi İstanbul Modern Sinema’da

04 Mart 2021 Perşembe, 08:59

İstanbul Modern Sinema çevrimiçi gösterimlerine, 14 yılda 40 filme imza atmış Alman yönetmen Reiner Werner Fassbinder’in filmleriyle devam ediyor. Goethe Institut işbirliğiyle düzenlenen “R.W.F” başlıklı program 16-27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Programda gösterilecek filmler arasında Theodor Fontane’in aynı adlı romanından uyarlanan 1974 yapımı “Effi Briest”, göçmen bir işçinin kendisinden 20 yaş büyük bir Alman kadınla olan imkânsız evliliğini konu edinen 1974 yapımı “Korku Ruhu Kemirir” (Angst essen Seele auf,) ve İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde ve savaş sonrası Almanya’sında bir kadının hayatta kalma mücadelesini anlatan 1979 yapımı “Maria Braun’un Evliliği” (Die Ehe der Maria Brau) yer alıyor.

Oskar Roehler’in, Fassbinder’in hayatını takip ettiği 2020 yapımı “Yaramaz Çocuk” (Enfant Terrible) filmi de program kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Daha detaylı bilgi edinmek için şuraya bakılabilir.