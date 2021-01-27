Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma ve ortak girişim kurma işlemlerini onayladı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 16:40

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma ve ortak girişim kurma işlemlerine izin verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan son kurul kararlarına göre, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Yaktaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Gerflor Mipolam GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin bir kısmının Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından Pontid Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin ise Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, Proje A İnşaat Müh. Müt. Mim. Proje Dan. Tic. AŞ ve Galata Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Enerji Yatırım Holding AŞ'nin tek kontrolünün Ahlatcı Holding AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Dürümle Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Global Restaurant Investments III Sarl tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

ElringKlinger AG ile Plastic Omnium New Energies S.A. arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Öztekfen Redüktör Motor Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Saya Grup İç Dış Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

TransnetBW GmbH ile MHP Management -und IT-Beratung GmbH arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Mondi Plc. tarafından hisse alımı yoluyla devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.