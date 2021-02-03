'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç: AKP ve MHP'liler de istemiyor!

03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:22

MetroPoll araştırma şirketi tarafından yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalara ayna tutacak ankette dikkat çeken oranlar saptandı.

AKP'lilerin yarısından fazlası dahil Türkiye'deki yurttaşların büyük çoğunluğu partili rektör atamalarına karşı. MHP’lilerin ise yüzde 63,8’i atamaya karşı olduğunu belirtti.

Buna göre, ankette yurttaşlara, "Üniversite rektörü olarak eski milletvekili, eski milletvekili adayı gibi partili kişilerin/siyasilerin atanmasını doğru buluyor musunuz?" şeklindeki soru yöneltildi.

Ankete katılanların yanıtları şu yönde oldu:

Evet: Yüzde 20,2

Hayır: Yüzde 69

Fikrim/Cevabım yok: Yüzde 10,8

PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

Ankete katılan yurttaşların, "24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımı" ise şöyle oldu:

AKP

Hayır: Yüzde 35,8

Hayır: Yüzde 50,6

Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 13,6

CHP

Evet: Yüzde 5,9

Hayır: Yüzde 90,2

Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 3,9

İYİ PARTİ

Evet: Yüzde 11,9

Hayır: Yüzde 85,1

Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 3

HDP

Evet: Yüzde 2,5

Hayır: Yüzde 93

Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 4,5

MHP

Evet: Yüzde 23,5

Hayır: Yüzde 63,8

Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 12,8

SP

Evet: Yüzde 11,1

Hayır: Yüzde 88,9

DİĞERLERİ

Evet: Yüzde 33,3

Hayır: Yüzde 66,7