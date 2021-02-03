'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç: AKP ve MHP'liler de istemiyor!
MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan ankete göre yurttaşların yüzde 69'u partili kişilerin rektör olarak atanmasını doğru bulmuyor. AKP'ye oy verenlerin yüzde 50,6'sı uygulamayı doğru bulmazken, yüzde 13'ü fikir belirtmedi. Ankete katılan MHP’lilerin ise yüzde 23,5'i uygulamayı doğru, yüzde 63,8'i de yanlış bulduğunu belirtti.
MetroPoll araştırma şirketi tarafından yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalara ayna tutacak ankette dikkat çeken oranlar saptandı.
AKP'lilerin yarısından fazlası dahil Türkiye'deki yurttaşların büyük çoğunluğu partili rektör atamalarına karşı. MHP’lilerin ise yüzde 63,8’i atamaya karşı olduğunu belirtti.
Buna göre, ankette yurttaşlara, "Üniversite rektörü olarak eski milletvekili, eski milletvekili adayı gibi partili kişilerin/siyasilerin atanmasını doğru buluyor musunuz?" şeklindeki soru yöneltildi.
Ankete katılanların yanıtları şu yönde oldu:
Evet: Yüzde 20,2
Hayır: Yüzde 69
Fikrim/Cevabım yok: Yüzde 10,8
PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI
Ankete katılan yurttaşların, "24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımı" ise şöyle oldu:
AKP
Hayır: Yüzde 35,8
Hayır: Yüzde 50,6
Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 13,6
CHP
Evet: Yüzde 5,9
Hayır: Yüzde 90,2
Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 3,9
İYİ PARTİ
Evet: Yüzde 11,9
Hayır: Yüzde 85,1
Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 3
HDP
Evet: Yüzde 2,5
Hayır: Yüzde 93
Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 4,5
MHP
Evet: Yüzde 23,5
Hayır: Yüzde 63,8
Fikrim/ Cevabım yok: Yüzde 12,8
SP
Evet: Yüzde 11,1
Hayır: Yüzde 88,9
DİĞERLERİ
Evet: Yüzde 33,3
Hayır: Yüzde 66,7
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