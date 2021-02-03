Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: İstifayı asla düşünmüyorum

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için dün bir kez daha okullarında buluşmuştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandığı sırada polis, konvoylarla birlikte üniversitenin içine girmişti.

Dün, gün boyunca süren protestolarda yüzlerce kişi polis tarafından darp edilerek ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. 159 kişiden 98’i serbest bırakılırken 29 kişi ise hala gözaltında...

İstifası istenen Melih Bulu açıklama yapıyor. Bulu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM

-Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Önceki gün olay olaylarda rektörlük binasının 3 kapısının da ablukaya alınarak içeride çalışan rektörlük çalışanlarının saat 21.00’a kadar çıkması engellendi.

-Uyarıya rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdi. Tedbir alma zorunluluğu doğdu

-Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum.

-Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız.

-Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerde ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım .

-Bazıları protesto haklarını çok ileri götürdü.







