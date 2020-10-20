Rektör cami için para topluyor

20 Ekim 2020 Salı, 10:37

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetimi, üniversitenin kampüsüne 15 bin kişi kapasiteli cami yaptıracak. Rektör Cem Zorlu da cami için "destek" toplamaya başladı.



Aynı zamanda eski AKP Konya Milletvekili olan Cem Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IBAN hesabı verip "66 m. Yüksekliğindeki minareleri ile Konyamızın her tarafından görülebilen 15.000 kişilik muhteşem camimizin inşaatına başlıyoruz..." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, yakın zamanda haberlere yansıyan 'oğul' torpiliyle hatırlanıyor. Zorlu, bir holdingde görev yapan arkadaşını üniversiteye almıştı. Arkadaşı da rektörün oğlunu holdingde işe sokmuştu.