Rektör tanıtım yaptı, danışmanları sattı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 11:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl’ün “Covid-19’a karşı etkili olduğu” iddiasıyla tanıtımını yaptığı gıda takviyesinin, danışmanı ile özel kalem müdürü tarafından kurulan bir şirket tarafından satıldığını belirterek, “Covid-19 üzerinden rant peşindeler” dedi.

İddiasını Meclis gündemine taşıyan Emir, “Üniversite projesi kılıfıyla ticari faaliyet yürütüyorlar. Bunu yaparken de suç işliyorlar. Gıda takviyelerinde endikasyon belirterek satış yapmak mevzuata aykırıdır ve Tarım Bakanlığınca ceza kesilmesi gerekir. Ancak, Tarım Bakanlığı, reklamları izlemekle yetiniyor” dedi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan CHP’li Emir, mevzuata aykırı şekilde reklamı yapılan ürüne neden ceza kesilmediğini sorarak şu ifadeleri kullandı:

“Üniversite Rektörü Cevdet Erdöl de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üniversite tarafından geliştirilen Quermax adlı ürünün Covid-19'a karşı etkili olduğunu iddia etmiş ve satışına başlandığını duyurmuştur. Cevdet Erdöl aynı zamanda ürünün temin edileceği internet sitesinin linkini de paylaşmıştır. Bazı AKP'li isimler tarafından da ürünle ilgili benzer mesajların paylaşıldığı görülmüştür.

"TİCARİ FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ ÇOK AÇIK"

Üniversite tarafından geliştirildiği belirtilmiş olsa da söz konusu gıda takviyesi ticari faaliyet yürüten bir şirket tarafından satışa sunulmuştur. 21 Aralık 2020 tarihinde faaliyete geçen firmanın iki kurucusundan birisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin basın müşaviri Ahmet Balcı, diğeri ise rektörün özel kalem müdürü Abdulkadir Bolat'tır. ‘Takviye edici gıda’ niteliğindeki ürünlerin; hastalıkları önleyici, tedavi edici ve iyileştirici ürünlermiş gibi gösterilerek satışa sunulmasının ilgili mevzuata aykırı olmasına karşın, üniversite rektörü, ürün için ‘Covid-19’a karşı etkinliği klinik olarak ispatlanan’ ifadesini kullanmıştır. Ürünün tanıtım sayfasında ise ‘Diyabet hastalarında katarakt oluşumunu azaltmaktadır. Bağışık yanıtını dengeler. Alerjiyi azaltır. Damar iç duvarını onarır. Damarları genişletir. Tansiyonu dengeler. Pıhtı oluşumunu zorlaştırır’ gibi ifadeler kullanıldığı görülmektedir.”

"YİNE RANT PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Emir, yandaşların Covid-19 üzerinden yine rant peşinde koştuğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Başta rektör olmak üzere birçok AKP’li ismin bu gıda takviyesinin reklamını yaptığını görüyoruz ve mesajlarını da Covid-19’a karşı etkili olduğu iddiasıyla paylaşıyorlar. Birileri gıda takviyesi satıp para kazansın diye, bu ticari faaliyetin reklamını yapabilmek için üniversite projesiymiş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de suç işliyorlar. Gıda takviyelerinde endikasyon belirterek satış yapmak mevzuata aykırıdır ve Tarım Bakanlığınca ceza kesilmesi, Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından da denetlenmesi gerekir. Ancak, denetlemekle yükümlü kurumlar, reklamları izlemekle yetiniyor.”