Renan Dal Zotto yoğun bakıma alındı

20 Nisan 2021 Salı, 11:49

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra Brezilya Erkek Milli Voleybol Takımı'nın Başantrenörü Renan Dal Zotto hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

60 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2017 yılından bu yana Brezilya Erkek Milli Voleybol takımın başantrenörü olarak görev yapıyor.

Brezilya Erkek Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından olan Renan Dal Zotto’nun sağlık durumu hakkında ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre cuma günü Rio de Janeiro'da bir hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki eski milli sporcunun, pazartesi günü durumu kötüleştikten sonra nefes almasına yardımcı olması için entübe edildiği öğrenildi.