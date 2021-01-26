'Renk Üzerine Konuşmalar'ın son konuğu Refik Anadol

26 Ocak 2021 Salı, 09:30

Borusan Contemporary’deki güncel sergi projesi :mentalKLINIK: ACI REÇETE #02 / BITTER MEDICINE #02 kapsamında, Sanatatak işbirliğinde gerçekleştirilen “Renk Üzerine Konuşmalar” serisi, Refik Anadol’un katılımıyla 28 Ocak Perşembe günü son buluyor.

Ayşegül Sönmez, "Renk Üzerine Konuşmalar" serisinde farklı sanat pratikleriyle çalışan sanatçıları, kendi bakış açılarıyla, sergide gözlemlenen renkleri yorumlamaya davet ediyor.

Sanatatak platformunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Sönmez, Borusan Contemporary işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlik serisinin dördüncü ve son programında alternatif gerçekliği görselleştirdiği dijital işleriyle tanınan, Refik Anadol’u konuk alıyor. Söyleşi, 28 Ocak Perşembe günü saat 22:30’da sanatatak Instagram hesabından canlı olarak izlenebilecek.

ACI REÇETE #02’Yİ İZLEMEK İÇİN SON HAFTA

Sağlık koşulları nedeniyle ziyarete kapalı olan Borusan Contemporary’nin internet sayfasından 7/24 canlı izlenebilen ACI REÇETE #02 / BITTER MEDICINE #02 sergisi,son haftasına girdi.

Sergi, 31 Ocak tarihine kadar Borusan Contemporary’nin internet sitesi üzerinden ve İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Borusan Müzik Evi’nin vitrinine yerleştirilen ekrandan 7/24 canlı olarak izlenebilir.