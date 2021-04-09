Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bir beldenin adı değiştirildi
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı "Türkmen" olarak değiştirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.
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