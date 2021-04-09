Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bir beldenin adı değiştirildi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı "Türkmen" olarak değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 01:30
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bir beldenin adı değiştirildi
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İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.


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