Resmi gazetede yayımlandı: 3 TRT Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 3 TRT Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı
Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TRT yönetiminde önemli değişikliğe gidildi.
347 numaralı atama kararında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır” ifadesi yer aldı.
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