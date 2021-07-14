Resmi gazetede yayımlandı: 3 TRT Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 3 TRT Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:43
Resmi gazetede yayımlandı: 3 TRT Yönetim Kurulu üyesi görevden alındı
Abone Ol google-news

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan mükerrer sayısında  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla TRT yönetiminde önemli değişikliğe gidildi.

347 numaralı atama kararında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır” ifadesi yer aldı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler