Resmi Gazete’de yayımlandı: ‘Akıl sağlığı yerinde’ halkla ilişkiler personeli aranıyor
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), her 3 şehirde 3 halkla ilişkiler destek personeli alınacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan işe alım ilanındaki şartlar arasında “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartı arandı.
BEBKA, Bursa, Eskişehir ve Bilecik kalkınma ajanslarına birer halkla ilişkiler destek personeli alınacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan işe alım ilanında KPSS’den 60 puan alan, 50 yaşından küçük, 5 yıl özel sektörde deneyime sahip kişilerin başvuru yapabileceği belirtildi. İşe başvuracak adaylarda “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartı aranması dikkat çekti.
İşe alınacak personelde aranan kişisel nitelikler ise şöyle sıralandı:
“Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak görevlendirilecek adayın; kurumsal iletişim çalışmalarını aktif bir şekilde yürütebilecek, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerini koordine ve takip edebilecek, basın duyurularını hazırlayabilecek, kurumsal medya hesaplarının takibini ve içerik paylaşımlarını yapabilecek, seyahat engeli olmayan, iletişim ve organizasyon becerileri güçlü, iş takibi ve koordinasyon becerisi yüksek, araştırmacı, detaycı, yenilikçi, üretken, tanıtım materyallerine (tanıtıcı broşür, dergi, basın bülteni, gazete vb.) içerik hazırlayabilecek, kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlayabilecek, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube vb. dijital platformlara hakim, Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen, Türkçe dil bilgisi ve imla kurallarına hakim olması beklenmektedir.”
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