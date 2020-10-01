Resmi Gazete'de yayımlandı: Etil ve metil alkol için 'yasak' kararı

01 Ekim 2020 Perşembe, 09:27

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol ve metanolün internetten satışını yasakladı. Uygulama 60 gün sonra başlayacak. İlgili yönetmelikte "evsel kullanım amaçlı etil alkol" ibareleri "genel" ibaresi ile değiştirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğiyle, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Buna göre, etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak.

Yapılan değişiklikle, etil alkol üretim tesislerinin izin, üretim ve yenileme süreçlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan onay ve izinler, Tarım ve Orman Bakanlığına devredildi.

Değişiklikle ayrıca, etil alkolün evsel kullanım amaçlı piyasaya arz edilme şeklini düzenleyen yönetmeliğin 20. maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 28. maddesine eklenen bir fıkraya göre ise etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmeyecek.

60 GÜN SONRA BAŞLAYACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı 60 gün süreyle yapılabilecek. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek.

ETİL ALKOL VE METİL ALKOL NEDİR?

Bir tahıl alkolü olan etanol yani etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi. Endüstriyel alanında oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmakta. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.

Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, iş yerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.