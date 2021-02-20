Resmi Gazete'de yayımlandı: Tortum Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Tortum Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.
İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhalede geçici teminat tutarı 5 milyon lira olacak.
İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu OGG'de üye olarak yer alabilecek.
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