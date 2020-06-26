Resmi Gazete'de yayınlandı: Sarma sigara içenlere kötü haber

Sigaraya gelen zamlardan sonra yurttaşların yöneldiği tütün satışına 1 Temmuz’dan sonra yasak geliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile 1 Temmuz’dan sonra dolu şekilde makaron veya yaprak sigara kağıdı satışı yasaklanıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2020 Cuma, 12:42
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Sigaraya gelen zamlardan sonra yurttaşların yöneldiği tütün satışına 1 Temmuz’dan sonra yasak geliyor.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan değişiklikle beraber 1 Temmuz’dan itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigarı kağıdının doldurulmuş şekilde satışına yasak getiriliyor. 

Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak. 

Yapılan değişiklikler şu şekilde: 

2017 yılına ait kanun ise şu şekildeydi: 


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