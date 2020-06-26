Resmi Gazete'de yayınlandı: Sarma sigara içenlere kötü haber
Sigaraya gelen zamlardan sonra yurttaşların yöneldiği tütün satışına 1 Temmuz’dan sonra yasak geliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile 1 Temmuz’dan sonra dolu şekilde makaron veya yaprak sigara kağıdı satışı yasaklanıyor.
Sigaraya gelen zamlardan sonra yurttaşların yöneldiği tütün satışına 1 Temmuz’dan sonra yasak geliyor.
Resmi Gazete'de bugün yayınlanan değişiklikle beraber 1 Temmuz’dan itibaren ticari amaçla makaron veya yaprak sigarı kağıdının doldurulmuş şekilde satışına yasak getiriliyor.
Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak.
Yapılan değişiklikler şu şekilde:
2017 yılına ait kanun ise şu şekildeydi:
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