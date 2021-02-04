Restoran işleten esnaf kızgın: Oteller, AVM’ler açıkken biz neden kapalıyız?

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Salgın boyunca yaklaşık 350 bin işyerinde çalışan 2.5 milyon insanın “açlığa, işsizliğe ve gelirsizliğe terk edildiğine” dikkat çeken Ağbaba, “Dünya devletleri, esnafa milli gelirin yüzde 5 ila 10’u arasında destek verirken, Türkiye’de esnafa verilen destek binde 1’in bile altında. AKP politikaları sonucunda 100 bin esnaf iflas etti, günlük 273 esnaf kepenk kapattı” dedi.

20 Kasım’da başlayan kısıtlamaların ardından işyerlerinin 76 gündür kapalı olduğunu belirten Ağbaba, “Çalışanlar 2020’nin neredeyse yarısını işsiz ve gelirsiz geçirdi. Yemeiçme sektöründe cirolarda yüzde 50 kayıp var, çoğu yerde de zararına çalışıyorlar. 2 milyon 200 bin esnaf sosyal devletten umudunu kesmiş; yeter ki ‘önlemler alınsın, dükkânımız açılsın’ istiyor” diye konuştu. Ağbaba, ayrıca HES Kodu ile toplu taşımaya binilip siyasi kongreler dahi yapılabiliyorsa aynı kodla işletmelerin de açılabileceğini vurguladı.

Esnaf ise sektörler arasında ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. Bir işletmeci, “Kırgınız ve kızgınız. Spor salonları, kuaförler, oteller, AVM’ler açık. Biz niye kapalıyız? Devletimizden üvey evlat muamelesini kaldırmasını talep ediyoruz. Bu, sektörün batması demek. Milyonlarca aşçı, garson, yamağın işsiz kalması demek” derken bir lokanta işletmecisi ise “Bir hafta önce kayak merkezindeki otellerin tıklım tıklım olduğundan bahsedilirken, bizler eve ekmek götüremiyorduk. Bu eşitsizliğin son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.