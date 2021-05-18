Restoran ve kafeler ‘paket servise devam’ diyen kısmi açılma kararına tepkili

18 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Türkiye, ramazan ayındaki 17 günlük tam kapanmanın ardından kısmi normalleşme dönemine başladı. Açık alanlarda tam açılma beklerken, “paket servise devam” kararıyla karşılaşan kafe ve restoran işletmecileri, “hayal kırıklığı” yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. İşletmeciler, alışveriş merkezleri (AVM) saat 20.00’ye kadar açıkken, yeme içme katındaki kafe ve restoranların sadece paket servisi verebilmesinin ise çelişkili olduğunu belirterek “Dayanma gücümüz kalmadı” dedi.

1 Haziran’a kadar süreceği açıklanan yeni açılma dönemini yorumlayan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, belli kurallarla açılma beklerken hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Bingöl, kararın çelişkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Biz, ramazandan önceki gibi yine yüzde 50 kapasite ve HES kodu sorgulaması ile hizmet verebilmeyi bekliyorduk ancak açıklanan karar bizi çok şaşırttı. Şimdi sektörün ayakta kalabilmesi için acilen uygulamaya geçilmesini istediğimiz başka bir öneri var. Dünyadaki birçok ülkeden veriler aldık, görüştük, birçok ülkede bu uygulama var. Hemen şimdi mekânların açık alanlarına müsaade edilmesini istiyoruz. Açık alanı olmayan mekânların da kaldırımlara masa atabilmesine izin verilmeli. Bizim en yüksek ciro yaptığımız ay, ramazandı. Kapandığımız için hiç para kazanamadık, sektör gerçekten çok zor durumda.”

Bingöl, hammadde fiyatlarında artış olduğunu da hatırlatarak bu artışa paralel olarak tüketiciyi zamlı fiyatların beklediğini de belirtti.

KADERİMİZE TERK EDİLDİK

Sektörün dayanacak gücünün kalmadığını belirten Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de “Kapalı mekânlar olan AVM’ler ve toplu taşıma araçları hizmet verebiliyorken neden aynı AVM’nin içinde terası ve açık alanı bulunan restoranlar, kafeler açılmadı, bunu sormak istiyoruz” dedi. Bilimsel açıdan restoranların açılmamasının bir sebebi bulunmadığını söyleyen Demirer, şöyle konuştu:

“Sektörün bu kadar kaderine terk edilmesi gerçekten akıl alacak bir durum değil. Hiçbir şekilde geleceğimizi bilmiyoruz, bu kararlar bizi şaşkına uğratıyor. Biz, 1 Haziran’dan sonra ruhsat saatlerimizde hizmet vermek istiyoruz. Diğer ülkelerde bu takvim böyle ilerledi. Ancak anladığımız kadarıyla bu iş kapanmayla değil, aşılama ile rayına girebilecek bir şey. Bizde söz konusu aşı olunca kimse bir şey söylemiyor, yalnızca kapanma önlemleri alınıyor.”