Restoranda maske takması istenince kasaya işedi
Kanada'da bir kişi, girdiği restoranda maske takması istenince kasanın önüne işedi.
Polis, şüphelinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi (Facebook/Graham Hughes)
Cumartesi günü Britanya Kolumbiyası eyaletinin Port Alberni bölgesinde yer alan Dairy Queen adlı fast food restoranında bir görevli, içeri maskesiz giren bir müşterinden Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmasını istedi.
Fakat müşterinin maske takmayı reddetmesi nedeniyle restoranda tartışma çıktı. İşletme yetkilileri, müşteriden kurallara uymasını istedi ve maske takmadığı sürece kendisine hizmet veremeyeceğini belirtti.
Öte yandan, kısa sürede büyüyen tartışmada müşteri bir anda pantolonunun fermuarını açarak kasanın önüne işemeye başladı.
Restorandaki bir müşteriyse olay anının görüntülerini telefonuyla kaydetti.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden Chris Manseau, "İlk defa böyle bir olay yaşandı. Bence herkes maskesini takmalı, güvende hissetmeli ve kibar davranmalı" dedi.
Olayda henüz gözaltına alınan olmazken, polis yaşananlara dair soruşturma başlatıldığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti.
Independent Türkçe
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