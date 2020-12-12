Restoranlara ‘Getir’ desteği

12 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs sürecinde tekrar kapanan yeme içme sektörü, ikinci dalgaya elenerek geldi. Mart ayındaki kapanmanın ardından gelen normalleşme sürecinde restoranların yüzde 15’i kepenklerini yeniden açamadı. Bu dönemde birçok restoran ocağı yakmaya bile değmez diyerek internetten sipariş de almıyor.

Sadece paket servise açık olan ikinci dalganın etkilerini azaltmak için ise kampanyalar hız kazandı. Getir Yemek, Ocak 2021 sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yüzde 10 olan yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdı. Getir Yemek Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan, pandemide en büyük sıkıtının yeme içme sektöründe yaşandığını ve burada paydaşlarına destek olmak için komisyonu kaldırdıklarını söyledi. Gültakan, karantina döneminde Türkiye’de ortalama paket sipariş bütçesinin 45 TL olduğunu anlatarak, lüks restoranlarda ise 500 TL’ye varan siparişlerin öne çıktığını açıkladı. Batuhan Gültakan düzenlediği toplantıda Getir Yemek ile ilgili şu bilgileri verdi:

EVE SİPARİŞLER YÜZDE 50 ARTTI

* Getir Yemek Şubat 2019’da, Getir’in farklı bir alanda faaliyet gösterdiği ilk hizmeti olarak kuruldu.

* Şu anda sisteme kayıtlı 15 bine yakın restoran bulunuyor.

* Restoranlar için düzenli nakit akışının önemini dikkate alan GetirYemek, restoranların kazançlarını ertesi gün öğlene kadar hesaplarına gönderiyor. Paket servise olan talebin artırılması için restoranlara kampanya desteği sağlıyor. Bu kampanyalarda, restoranların verdikleri indirim kadar ek indirim sunuyor.

* Şu anda İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Denizli olmak üzere 7 şehirde hizmet veriyor.

* 15 binin üzerinde restoranla iş birliği içinde. 2021 yılında hızla yeni şehirlere açılacak.

* Mart ayından bu yana sisteme 10 binden fazla restoran katıldı. Bu restoranların 5 bini son 2 ayda ekosisteme dahil oldu.

* Pandemi döneminde kullanıcılar ağırlıklı olarak kebap, burger, pizza ve tatlı gibi mutfaklardan siparişlere yöneldi.

* İstanbul'da siparişlerin çoğu Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Kozyatağı ve Bakırköy'den geliyor.

* Son 2 ayda da eve siparişler yüzde 50 artış gösterdi.