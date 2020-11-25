Reuters: Erdoğan, ekonomiyle ilgili iki gün boyunca yapılan sunumların ardından TCMB başkanını görevden aldı
Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) başkanını değiştirme kararını, ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından aldığını öne sürdü.
Reuters, dört kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) başkanını değiştirme kararını, ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından aldığını öne sürdü.
Reuters'a konuşan ve olayların gidişatından haberdar olan dört kaynağın aktardığına göre Naci Ağbal, kendisiyle beraber başka üst düzey AKP'lilerin Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktarmasının ardından TCMB başkanlığına atandı.
Haberde en az iki gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldığı iddia edildi.
Reueters'ın haberine göre Erdoğan bu sunumların ardından alarma geçti; 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu.
Reuters'ın konuştuğu kaynaklar, bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu belirtti.
Aynı kaynaklar aynı zamanda Erdoğan'ın gelmesi beklenen işsizlik dalgası konusunda da uyarıldığını ifade etti.
Berat Albayrak'ın ise Uysal'ın görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından istifa ettiği öne sürüldü.
'BİR KAÇ SAAT İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ'
AKP'ye yakın bu kaynaklara göre Uysal'ın görevden alınması ve eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın TCMB başkanlığına atanması birkaç saat içinde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.
Habere göre ayrıca bu sunumlarda iş dünyasının işten çıkarma yasağının kaldırılmasının ardından büyük bir işsizlik dalgasının gelmesinden çekindiği de Erdoğan'a bildirildi.
'ERDOĞAN EKONOMİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİYORDU'
Haber ajansının konuştuğu üç kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmediğini öne sürdü.
TCMB başkanlığına yapılan atamanın ardından Berat Albayrak, hazine ve maliye bakanlığı görevinden 8 Kasım Pazar günü istifa etmişti.
Albayrak'ın istifasının hafta sonu Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından geldiği iddia edildi.
Albayrak'ın istifasının ardından 9 Kasım Pazartesi günü geç saatlerde hazine ve maliye bakanlığına Lütfi Elvan atandı.
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