Reuters: Putin Suriye'deki ABD ve Türkiye birliklerini eleştirdi

14 Eylül 2021 Salı, 17:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'ye asker gönderen ABD ve Türkiye'ye yönelik ülke adı vermeden eleştiride bulundu.

En son 2018 yılında Sochi'de bir araya gelen iki liderin görüşmesi hakkında Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ülkenin tamamında Suriye hükümeti tarafından kontrolün ele alınması önünde yabancı güçlerin engel teşkil ettiği ifade etti.

Açıklamaya göre Putin, "Teröristlere ciddi zararlar verildi ve sizin önderliğinizdeki Suriye hükümeti toprakların yüzde 90'ını kontrol altına aldı" dedi.

Rusya'nın Suriye'ye 2015'te vermeye başladığı hava desteği Esad'ın 2011 yılında başlayan iç savaşta muhaliflere kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri almasını sağladı.

PUTIN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ancak halen Suriye'nin önemli bir kısmı hükümet kontrolünde değil. Ülkenin kuzey ve kuzeybatısında Esad muhaliflerinin sıkıştığı bölgede Türkiye askerleri bulunurken doğu ve kuzey doğuda Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde ABD askerleri konuşlanmış durumda.

Kremlin'in yaptığı açıklamaya göre Esad Suriye'ye yaptığı insani yardım ve "terörün yayılmasını" önlemek için verdiği uğraş nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Esad Rusya ve Suriye ordularının Suriye'deki "işgal altındaki toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturmayı" başardığını söylerken bazı ülkelerin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının "insanlık dışı" ve "gayrimeşru" olduğunu ifade etti.

ABD geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmış ve bunun Esad'ın savaşı durdurması ve politik bir çözüm üzerinde muhaliflerle uzlaşması için attığı bir adım olduğu ifade etmişti..

Suriye devlet haber ajansı SANA'da yer alan haberde Putin ve Esad'ın Suriye ve Rusya ordusu arasındaki işbirliğini "terörle mücadele ve halen terör örgütlerinin kontrolünde bulunan toprakların kurtarılması için" nasıl geliştirebileceklerini görüştükleri ifade edildi.

Nadir olarak yurtdışına seyahat eden Esad, Moskova'da Putin ile son görüşmesini 2015 yılında yapmıştı.