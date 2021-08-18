Reuters: Taliban karşıtı gösterilerde militanlar en az 3 kişiyi öldürdü
Terör örgütü Taliban militanlarının protesto gösterilerinde ateş açması sonucunda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Açıklamayı iki görgü tanığı ve eski bir polis yetkilisi Reuters'a yaptı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre; olay, Kabil'in yaklaşık 150 kilometre doğusunda yer alan şehirdeki bir meydana bölge halkının Afganistan'ın ulusal bayrağını dikmeye çalıştığı sırada meydana geldi.
Taliban’dan ise açıklamada bulunulmadı.
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