Reuters: Taliban karşıtı gösterilerde militanlar en az 3 kişiyi öldürdü

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:28

Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde Taliban militanlarının açtığı ateş sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Açıklamayı iki görgü tanığı ve eski bir polis yetkilisi Reuters'a yaptı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre; olay, Kabil'in yaklaşık 150 kilometre doğusunda yer alan şehirdeki bir meydana bölge halkının Afganistan'ın ulusal bayrağını dikmeye çalıştığı sırada meydana geldi.

Taliban’dan ise açıklamada bulunulmadı.