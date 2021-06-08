Reuters yetkililere dayandırdı: Türkiye'den ABD’ye Kabil Havalimanı teklifi
Reuters haber ajansının ABD'li ve Türk yetkililere dayandırdığı habere göre Türkiye, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kabil havalimanını korumayı ve işletmeyi teklif etti.
ABD ve müttefikleri NATO'nun Mayıs'taki toplantısında, 11 Eylül tarihinde Afganistan'dan güçlerini çekme planı konusunda anlaşmışlardı.
Reuters’ın haberine göre, Türkiye, ABD'nin ve diğer NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nı korumak ve işletmek için teklifte bulundu ancak ABD'li yetkililer Türkiye'nin bazı taleplerde bulunduğunu da belirttiler.
Reuters'a konuşan Türk yetkiliye göre, Türk ve ABD'li yetkililer Kabil Havalimanı’nın idare edilmesi görevi için muhtemel gereksinimleri değerlendirdi. Bunun yanı sıra, Washington bu gereksinimlerden bazılarını karşılamayı kabul etti. Aynı yetkili, planın henüz son şeklini almadığını da ifade etti.
ABD'li yetkililer ise, Türkiye'nin teklifini olumlu karşıladıklarını ancak Ankara'nın havalimanını işletmek için ABD'den çok fazla "kolaylaştırıcı" talepte bulunduğunu ifade ettiler.
ABD'Lİ YETKİLİLER: 'KAYGILAR VAR'
ABD'li yetkililer, diğer anlaşmazlıklar da hesaba katıldığında Türkiye'nin güvenilirliği konusunda ABD'nin bazı kaygılarının olduğunu da söyledi. Ancak Washington yönetiminin Türkiye'nin teklifini hayata geçirmek için çeşitli yolları deneyeceğini belirttiler.
Reuters haberinde konuyla ilgili, “Türkiye'nin havalimanını koruma ve uluslararası uçuşlara açma işini üstlenmesi Ankara ve Batı arasındaki son derece gergin ilişkilerin yumuşamasına yardımcı olabilir. Türkiye, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri satın aldığı için Washington yönetimiyle, Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz kaynaklarıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle de Avrupa Birliği'yle sorunlar yaşamaktaydı” değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde, "Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma füzelerini satın almasından sonra ABD geçen yıl Türkiye'nin savunma sanayisine yaptırım getirmişti. Bu anlaşmazlığı çözme çabaları kapsamında, Ankara'nın havalimanı teklifi ilişkilerde iyi niyet temeli oluşturmak için nadir bir fırsat sunabilir" yorumuna yer verildi.
NATO liderleri haftaya pazartesi yapacakları zirvede Afganistan konusunu görüşecekler. Biden, başkan seçilmesinden bu yana Erdoğan'la ilk kez bu zirvede bir araya gelecek.
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