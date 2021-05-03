Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi: Başarı şansı azalıyor
Türkiye'deki son durum uluslararası basının da gündeminde... Reuters, "Başarı şansı azalırken Türkiye tam kapanma ile turizm mevsimini kurtarmaya çalışıyor" yorumunu yaptı.
Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası alınan 'tam kapanma' kararı uluslararası basın kuruluşlarının da gündeminde. Reuters, Türkiye'deki son durumu analiz ettiği haberinde, "Başarı şansı azalırken Türkiye tam kapanma ile turizm dönemini kurtarmayı umut ediyor" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye'deki turizm sektörünün çok sert bir darbe aldığı ifade ediliyor.
"Erken rezervasyon büyük darbe aldı. Sezonu kurtarmak için Mayıs’ın ortasına kadar tam kapanma geldi. En çok turistin geldiği Rusya, uçuş yasağını genişletebilir" ifadelerine yer verilen haberde, "Türkiye’de turizm sektörü, birçok yabancı turist rezervasyonunu, vakaların hızla artmasıyla birlikte kaybederek bir kayıp sezonla daha karşı karşıya. Yaz dönemini kurtarmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan son çare olarak Mayıs ayının ortasına kadar tam kapanma getirdi" denildi.
Türkiye ekonomisi için, turistlerden gelecek nakit paranın çok büyük bir öneme sahip olduğu hatırlatılan haberde, Avrupa’da plaj, seyahat ve restoranların tekrar açıldığına dikkat çekildi.
"ÇOK CİDDİ BATANLAR OLACAK"
İngiliz haber ajansına konuşan sektör temsilcileri de bu yılın geçtiğimiz yıldan daha iyi olmayacağından endişelendiklerini dile getirdi. Ajansa konuşan bir turizmci, "Tam kapanma kararı muhtemelen yaz sezonunu kurtarmaya yetmeyecek. Eğer hükümetin umut ettiği gibi Mayıs sonuna kadar 5.000 vakanın altına düşerse, ülkelerin Türkiye’ye karşı seyahat yasaklarını kaldırması bir süre alır. Temmuz ayını da kaybetme ihtimali var" ifadelerini kullandı.
Antalya'daki bir otelde satış müdürü olarak çalışan bir yetkili ise, ajans yaptığı açıklamada, "Eğer Rus turistler gelmezse çok ciddi batanlar olacak ve işten çıkarmalar olacak" diye konuştu.
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