Antalya'da bir otelde yüzlerce kişinin katıldığı parti düzenlendi

02 Mayıs 2021 Pazar, 22:37

Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, tepki topladı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Yaşananlar katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor.