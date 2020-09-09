Reyhanlı'daki saldırının sorumlularından Ercan Bayat yakalandı! İşte ayrıntılar
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hudut birliklerinin, 11 Mayıs 2013'te yaşanan 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bombalı terör saldırılarının sorumlularından Ercan Bayat'ı yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken yakaladığı ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Emniyet güçlerinden "hudut ihlali yapılacağı" ile ilgili gelen bilgi üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı. Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da takip etti.
Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı, sorumluluk sahasında yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine hemen harekete geçerek Bayat'ı yakaladı.
Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü ve 146 kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yanındaki çocuklar gerekli işlemlerin yapılması için Yaldağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
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