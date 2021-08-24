Reynaldo Vasquez rüşvet aldığını kabul etti

24 Ağustos 2021 Salı, 13:19

Reuters’ta yer alan haberde El Salvador Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Reynaldo Vasquez’in Amerika’daki duruşmada suçunu kabul ettiği ifade edildi.

Vasquez yaptığı savunmada, El Salvador Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı maçların medya ve pazarlama haklarını Miami Merkezli Media World’e vermek için 350 bin dolar rüşvet aldığını itiraf ettiği belirtildi.

HAZIRLIK MAÇLARINI DA KABUL ETTİ

Haberde ayrıca, Vasquez’in El Salvador’un oynayacağı hazırlık maçlarının belirlenmesi için 10 bin dolar aldığını kabul ettiği kaydedildi.

CEZASI 16 ARALIK’TA BELLİ OLACAK

2009-2010 yılları arasında El Salvador Futbol Federasyonu’nu yöneten Reynaldo Vasquez’in cezasının 16 Aralık’ta belli olacağı ve 33 ila 41 ay arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.