Real Madrid, Santiago Bernabeu’ya dönüyor
Real Madrid, Santiago Bernabeu’daki yenileme çalışmalarında sona gelindiğini ve yenilenen stattaki ilk maçın 11 Eylül’de Celta Vigo’ya karşı oynanacağını açıkladı.
1 Mart 2020’de Santiago Bernabeu’da başlayan yenileme çalışmalarında sona gelindi.
Real Madrid’den yapılan açıklamada stadyumdaki çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığı ve yeni stattaki ilk maçın La Liga'da 11 Eylül’de oynanacak Celta Vigo maçı olacağı belirtildi.
STADYUM KAPASİTESİ ARTIRILDI
Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden çalışmalarda stadyum kapasitesi 82 bine çıkartılırken yeni Santiago Bernabeu’nun Real Madrid’e maliyetinin 600 milyon Avro olduğu tahmin edilyor.
Pandemide maçların uzun süre seyircisiz oynanması sebebiyle stadyumdaki çalışmaları daha hızlı tamamlayan Real Madrid, 1.5 yıldır maçlarını Alfredo di Stefano Stadı’nda oynuyordu.
SINIRLI SEYİRCİ ALINACAK
La Liga’da yeni sezonda koronavirüs önlemleri kapsamında stadyum kapasitesinin yüzde 40’ı kadar seyirci alınabiliyor. 11 Eylül’de yeni Santiago Bernabeu’da oynanacak Celta Vigo maçına 32 bin taraftarın alınması planlanıyor.
?? HORARIO CONFIRMADO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 23, 2021
?? @RCCelta
?? Sábado, 11 de septiembre
? 16:15 CEST
??? Santiago Bernabéu
?? @LaLiga | 4ª Jornada
#?? #HalaMadrid pic.twitter.com/WQlsX33WXI
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