West Ham, Leicester’ı 4-1 mağlup etti
Premier Lig’de haftanın kapanış maçında West Ham, Leicester’ı 4-1 mağlup etti.
Premier Lig’de 2. haftanın son maçında West Ham, Londra Stadı’nda Leicester City ile karşı karşıya geldi.
26. dakikada Fornals’ın golüyle öne geçen ev sahibi takım, 56. dakikada Benrahma’nın golüyle farkı ikiye çıkarttı.
Golden 13 dakika sonra Leicester’da Youri Tielemans, farkı bire indirirken Michail Antonio 80 ve 84. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru belirledi.
Leicester’da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken Ayoze Perez, 40. dakikada Fornals’a yaptığı sert müdahale sebebiyle kırmızı kart gördü.
WEST HAM LİDER TAMAMLADI
İlk hafta aldığı galibiyetin ardından ligin ikinci haftasını da 3 puanla bitiren West Ham, puanını 6’ya yükselterek averajla liderliğe yükseldi.
Chelsea, Liverpool, Brighton ve Tottenham da 6 puanda olmasına rağmen West Ham, iki hafta sonunda aynı puanda olduğu rakiplerinden daha fazla gol attığı için ilk sırayı aldı.
Milli ara öncesinde West Ham gelecek hafta sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak, Leicester City ise ligin yeni ekibi Norwich’e konuk olacak.
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