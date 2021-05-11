Reyting savaşını kaybettiler: 3 dizi art arda final yapıyor

11 Mayıs 2021 Salı, 13:47

Televizyon dünyasında art arda final kararları geldi. Yaz dönemine girilmesi ve pandeminin de etkisiyle bir çok dizi istediği reytingleri elde edemedi. Özellikle son dönemde reytinglerinde düşüş yaşanan 3 dizi final kararı aldı.

TV 100'ün haberine göre; final yapacak dizilerin başını Sefirin Kızı adlı bir zamanlar reyting rekortmeni olan dizi çekiyor. Bilindiği üzere geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül diziden ayrılmış ve yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Ancak bir türlü dizi istenilen reytingi yakalayamadı. Üstüne Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılmasıyla final kaçınılmaz oldu. Sefirin Kızı dizisi 11 Mayıs Salı akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkara final yapacak.

BARAJ DİZİSİ DE VEDA EDİYOR

Bir diğer dizi ise Baraj dizisi olacak. İlk başladığı zaman çok büyük ilgi çeken dizi daha sonra pandemi nedeniyle ekranlara bir müddet ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra kaldığı yerden devam eden dizi bir türlü istenilen başarıyı elde edemedi. Baraj dizisi de 30. bölümde ekranlara veda edecek olan diziler arasında yerini aldı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DA EKRANLARDAN KAYIYOR

Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de ekranlara veda edecek olan diziler arasında yer alıyor. 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak olan son bölümüyle dizi televizyon ekranlarına veda edecek.

7 DİZİ SEZON FİNALİ YAPACAK

Final yapan dizilerin yanı sıra 7 farklı dizi de sezon finaline gidiyor. Sezon finaline gidecek diziler ise şu şekilde; Masumiyet, Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Arka Sokaklar ve Menajerimi Ara dizileri…