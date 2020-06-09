Rezan Has Müzesi yeniden kapılarını açıyor
Rezan Has Müzesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla kapılarını 15 Haziran'da yeniden ziyarete açıyor. Gişede fiziksel temasın önlenebilmesi için müze, 15 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Rezan Has Müzesi, yaşanan olağanüstü süreçte fiziksel olarak kapansa da dijital ortamda hem yetişkinler hem de çocuklar için renkli ve zengin içeriklerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam etti. Müze, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın mirasçısı olarak fabrikadan eserleri dijital ortamda paylaşırken küçük ziyaretçilerine de Antik Yunan mitolojisinden tanrı-tanrıça serisini sundu.
Video Haberler
- Oyuncu Bülent Parlak: TRT'nin kara listesindeyim
- 'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu