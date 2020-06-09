Rezan Has Müzesi yeniden kapılarını açıyor

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Rezan Has Müzesi, yaşanan olağanüstü süreçte fiziksel olarak kapansa da dijital ortamda hem yetişkinler hem de çocuklar için renkli ve zengin içeriklerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam etti. Müze, Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın mirasçısı olarak fabrikadan eserleri dijital ortamda paylaşırken küçük ziyaretçilerine de Antik Yunan mitolojisinden tanrı-tanrıça serisini sundu.