Ricciardo’dan yönetmenlere ağır eleştiri
Renault’nun Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Bahreyn Grand Prix’sinde büyük bir kaza yapan Roman Gorsjean’ın kaza görüntülerinin tekrar gösterilmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Daniel Ricciardo, Formula 1’de sezonun 15.yarışına ev sahipliği yapan Bahreyn’de ilk turda yaptığı kaza sonrasında büyük bir tehlike atlatan Roman Grosjean’ın kaza görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avustralyalı sürücü, Formula 1’in yayınları organize eden yönetmenlerin kaza anını defalarca göstermesini‘’ iğrenç ‘’ ve ‘’ mide bulandırıcı ‘’ olarak nitelendirdi. Kaza anının tekrar gösterilmesinin Grosjean’ın ailesi ve sevenleri için saygısızca olduğunu söyleyen Ricciardo, ‘’ Yarış hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Söylemek istediğim tek şey Formula 1’e duyduğum büyük hayal kırıklığım. Grosjean’in kazasının yayınlanma şekli hiç doğru değildi. Yapılan şey saygısızcaydı. Olaydan sonra uzun bir süre ara verdik. Pistin temizlenmesine beklerken televizyonda gördüğümüz tek şey ateş topuna dönmüş ve ikiye ayrılmış bir arabaydı. Bu görüntüleri ertesi gün de gösterebilirlerdi. Yarışın ortasında buna ihtiyacımız yok. ‘’ ifadelerini kullandı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Roman Grosjean’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, her iki elinde de yanıkların olduğu belirtildi. ITV’de yer alan haberde, Fransız pilotun bariyerlere 231 kilometre hızla çarptığı ve çarpma esnasında 53g kuvvetine maruz kaldığı kaydedildi.
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