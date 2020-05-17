Rıdvan Dilmen: Ali Koç Erol Bulut’u tarif etti

17 Mayıs 2020 Pazar, 22:46

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında Süper Lig'e ilişkin konuştu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

İşte Dilmen’in açıklamaları:

Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu. Sadece özlem gidermek değil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren futbolu oyun olarak görür. O gün oynarken, aklına ne maaş, ne prim gelir, oynar. Bildiğin sert, kora kor maçlar oldu. 2. bölgelerde zaman zaman idareler oldu ama çok da enteresandır, fiziksel anlamda da coşkuyla, özlemle kalitelerini iyi gördüm.

Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey.

Türkiye'deki oynayıp oynamama tartışmaları, oynamamaktan çıktı. Oynamama kısmı askıya alınmış durumda. O zaman kulüplerimiz, çalışmalarını ona göre yapmalı. Tarihin muhtemelen 12 Haziran'dan biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Bazen bilmeden biz de yorum yapıyoruz. UEFA 3 Ağustos'u, 15'e falan da çekebilir, bu istişare olabilir.

Bu işi icra edenlerden, 2-3 kişiden ancak yorum duyabiliyoruz. İstişareler önemli. Nasıl oynanırı tartışacağız. Nasıl ve ne zaman, bu planlamayı yapmak lazım. Eski bir sporcu olarak, eskiden milli takımda oynamış ve bir dönem teknik direktörlük yapmış biri olarak, en azından bir fikir veriyorum. Bu fikri vermesi gereken çok önemli hocalarımız, akademisyenlerimiz de var.

İstanbul'un ışıklandırmalı minimum 5 stadı var, 8'e de çıkabilir. Kasımpaşa, Başakşehir, TT Stadı, Beşiktaş ve Ülker Stadı. Takımlarımızı İstanbul'da toplasak, karantinaya alsak, aşçısı ve tesislere taşıyacak otobüs şoförü dahil olmak üzere. Lig başlamadan 20 gün önce başlayacak bu. Belki zaman zaman izinli şekilde aileleri ile de görüşecekler fakat bunu yapmak zorundayız. Müsabakayı oynayacak, sonra yine karantina sürecini geçirecek.

Fenerbahçe’ye gelince; bir bilmece soruyorum. 3 harfli, arının yaptığı? Ali Koç da, Erol Bulut dedi zaten. 40-50 yaş, ligi bilecek... Bana öyle geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu olduğu için, Emre Belözoğlu'nun tercihi olduğunu düşünüyorum Erol Bulut'un.

Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut'tu, Emre Başakşehir'deyken. Yabancı dil problemi yok, Malatya ve Alanya'da başarılı. En büyük şansı Emre Belözoğlu. Çok doğru bir transfer politikası uygulayacaklarını görüyorum. Comolli mi, Emre Belözoğlu mu transfer konusunda daha başarılı olur, onu da tahmin ediyorsunuzdur.

HAFTADA 2 MAÇ

TFF ve yayıncı kuruluştan rica ediyorum, 8 müsabaka kaldı. Fatih hoca doğru bir öneride bulunuyor aslında. Müsabakaları haftada 2'ye çekebilirsiniz. Salı-Çarşamba, Cumartesi-Pazar. İstanbul'da derken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir de maçlarını farklı statta oynayacak.

Galatasaray ile Trabzon'un 5 deplasmanı var. O yüzden 'Hayır' diyeceklerini de düşünmüyorum. Olağanüstü durumda bu uygulanabilir diye düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda da lig başlamadan 4 gün önce rövanşları oynatırsınız, lig bitince de finali oynatırsınız. Bu A planım.

14 kişiye kadar oynanabilir açıklaması... Beşiktaş karantinada mı? Bilmiyorum. Almanya'da Köln'de pozitif çıktıysa karantinaya giriyor, diğer takımlar devam ediyor. Türkiye'de diyelim ki 14'ün altında kaldı oyuncular, yeni lisans çıkarma şansı da varmış, U20'den alabilecek. Sonuçta oynama üzerine bir plan var.

Fenerbahçe ortada duruyor, belli. Bugün Fenerbahçe, Başakşehir'in pozisyonunda olsa, bence oynamak isterdi. Taraftar için de öyle. Ben Fenerbahçe taraftarıyım, şampiyonluğa oynasa, oynansın isterdim. Şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarı için çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.

Çarşamba günü TFF tekrar bir araya geliyor. Şenol hocamızın da fikirlerini beyan etmesi gerekiyor ve federasyon toplantısında beyan ettiğini biliyoruz. Sadece kendimizi değil, herkesi korumamız lazım. Bugün birlikte olma ve yardımlaşma zamanıdır. Önemli olan geleceklerimiz. Herkesin villası yok, çocuklar, gençler, dedeler nefes alamıyor.”