Rıdvan Dilmen: Futbol ekonomik nedenlerle başlıyor

01 Haziran 2020 Pazartesi, 08:18

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Süper Lig'in geri dönüşü, Fenerbahçe ve yabancı sınırı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalar:

''1 Haziran'dan itibaren yeni normal ile ilgili birçok karar alındı. Bu her şey güllük gülistanlık olacak demek değil. Mesafe, maske ve temizliği unutmadan yaşantımıza devam edeceğiz. Ekonomik olarak da ayakta kalmak lazım. Yeni normale dönerken, tekrar geriye dönmemek adına hepimize sorumluluklar düşüyor.

Rusya seyircili oynama kararı aldı, o enteresan. Hayırlısı olsun, dünya sağlığı ve ülkemiz için güzel günler gelir diye düşünüyorum. Dua edeceğiz ancak tedbirimizi de alacağız. Futbolda hedeflenen bir tarih vardı ve şimdilik kelimesi kalktı. 12 Haziran'da Allah nasip ederse ligimiz start alacak. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız sporcusundan, aşçısına kadar.

Erzurum'da 11 kişi pozitif çıktı dendi, Malatya'da da çıktı 2-3 gün önce. Hikmet hoca beni aradı. dedim 'Hocam, tabii ki sağlık önemli ama bu çok yeni bir virüs'. Böyle olduğu için, dünyanın da hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Testlerin de değiştiğini görüyoruz. Hikmet hocaya 'Bir test daha yaptır' dedim.

TESTİM POZİTİF ÇIKTI AMA

Ben Mart ayında test yaptırmıştım, pozitif çıktı. Kendimi karantinaya aldım, gerekli doktorları aradım, yarın bir daha test yapalım dediler, tekrar test yaptırdım, bu sefer negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün, bir kez daha test yaptırdım, yine negatif çıktı. Test yaptırırken yanlış çıkabilir, o anda hafif bir enfeksiyon vardır, sonra olmayabilir gibi testlerin de yanılma payı var. Malatyaspor da muhtemelen küçük atlatmıştır.

Kulüplerimizin 18'inin birden oynayalım demesinin nedeni ekonomi. Teknik adamlarımızdna, sporcularımızdan çok görüş alınmadı ve kulüpler ile federasyon birlikte hareket etti. Birkaç teknik adam ve oyuncudan başka kimse taşın altına elini koymadı. Süreci federasyonumuzun iyi götürdüğünü düşünüyorum.

Galatasaray'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in kaç gündür ne kadar antrenman yaptığını bilen var mı, yok. Ligler başladığında Galatasaray ve Trabzon 45 günlük hazırlanma sürecini geçirmiş olacak. Mart ayından itibaren oynamıyorlar ama sahaya indiler, testlerini yaptırdılar.

Rıza Çalımbay'ın fikri değişmedi, şeffafça söyledi. Tekrar geçmişe dönüp şu, bu oldu demek doğru değil. Bugün İstanbul'da hava güneşli, sağa sola bakın, 65 yaş üstü büyüklerimizin ne kadar mutluluk içinde çimlere yattıklarını görüyoruz. Haftalardır evlerindeler. Mecburiyet olduğu için böyle bir karar alınmış. Sporcularımız işlerini yapacak, profesyonel bu oyuncular. Belki bazı kulüplerimiz günlük seyahat yapacak.

Burak Yılmaz, 2 gün önce idmana başladığını söylüyor. Bazı takımlar çok iyi hazırlanamadı. 3 kulübün, medyada haftalık 6 gündeki antrenman programını gören oldu mu? Olmadı. Ben Başakşehir'in, Galatasaray, Trabzon'un dolu dolu idman yapıp yapmadığını görmedim. Maçlarda enteresan sonuçlar çıkacağını düşünüyorum.

Teknik direktörlerin hüneri ortaya çıkacak. Oyundaki 24 kişilik kadroyu, en ekonomik kullanan hoca belli olacak. Seninle başlıyorum ama 45 dakika oyna diyecekler. Ekonomik oynayıp 90'a yayacağına, 45 oyna, sizi çıkaracağım denebilir bazı oyuncular. Adeta dakika dakika yaşamak zorundalar maçı, maçtan önce yaşamak zorundalar.

AURELİO PROTESTO EDİLMEZ

Aurelio, antrenörlük deneyimine başlamıştı. Fenerbahçe camiasının sevilen eski bir oyuncusudur. Türkçesi de iyi durumda. Hayırlısı olsun, camianın eski oyuncularından. Ben sevindim açıkçası. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında farklı bir rekabet vardır, Aurelio Trabzon gibi deplasmanlarda en ufak bir protestoya maruz kaldığını görmedik. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor forması giyerken böyle.

Vedat Muric'e resmi bir teklif gelmiş olsa, açıklanırdı. Bu teklif gelmeyecek anlamına gelmiyor. Muric ve Sörloth'un hem fiziğinin hedef santrfor gibi olması, ağır, kafacı... Bu iki oyuncu Avrupa'nın her kulübünün beğenebileceği oyuncular. Harry Kane dışında çok yok. Suarez, Messi, Neymar tarzı hep oyuncular. Ben dünyada iki santrfor hayranıyırm, biri Lewandowski, biri Benzema. Vedat Muric ile Sörloth yerden de iyi, Fenerbahçe transfer politikasını Muric’e göre yapmalı. Ona göre oyuncular almalı. Isla ile yolların ayrılacağını duydum. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transferi yönetiyor ve bir takım görüşmeler yapıyor. Mecburiyetler takasları, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında camiaları değiştirmeleri de getirecektir.

Yabancı konusunda, önümüzdeki sıkıntı şurada oldu, Haliç'te Fatih hoca, yerli 14'ü açıkladıktan sonra 4 yıllığına gelmişti. 4 yıl biteli, 1 yıl oldu. Geçen yıldan itibaren konuşuyorduk, olmuyordu. Bundan sonra önümüzdeki sezon böyle bir sınıra indiriyoruz demek doğru değil ama şimdiden hazırlık yapıp 2021-22'de başlamak üzere kulüplere bildirmek lazım.

32 yaş sınırını doğru görmüyorum. Muslera 50'den fazla milli olmuştur, o kriter 32 yaş sınırını kaldırır. Teknik direktör ve kulüpler ile paylaşılmalı. Temmuz ayında transferler başlayacak, aldığınız oyuncularla 3-4 yıllık kontrat yaparsanız ve elinizde 2-3 yıllık sözleşmesi olan oyuncular varsa ne olacak? Önceden bildirilip, ona göre ayarlamalar yapılması lazım.