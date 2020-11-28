Rıdvan Dilmen: Futbolu öldürüyorlar
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, penaltıları eleştirdi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, penaltıları eleştirdi.
Başakşehir-Denizli ve Rize-Galatasaray maçlarını yorumlayan Dilmen, "Denizlispor ve Rizespor'un aleyhine verilen penaltılar birebir aynı. Net penaltı, kurallara göre penaltı. Ben de VAR'a gider veririm ama futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar. Kurala göre penaltı, ama.." dedi.
Dilmen şöyle konuştu:
"Rizespor'un gol yemesi lazımdı kaleye gitmesi için. Kendisi için hayırlı bir gol yedi. İkinci golü yemezse... İlk yarı Galatasaray'ın hakimiyetinde geçti.
Geçen haftaki maçın birebir aynısı. Galatasaray geliyor, rakip kaleci muhteşem oynuyor. Geçen haftanın fotokopisi. Galatasaray bu kez golü buldu, tek ve önemli fark."
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