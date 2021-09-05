Rıdvan Dilmen: "Maçta en iyi oyuncumuz Uğurcan'dı"
Rıdvan Dilmen, maçın 3-0 bitmesinin ardından Bu maçta 3-0'ı başarı saymam ben. Penaltıyı atsak daha erkenden çözebilirdik maçı" ifadelerini kullandı.
Yüzde 100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Cebelitarık-Türkiye maçını yorumladı.
Bu maçta skora bakılarak aldanılmamasını söyleyen Rıdvan Dilmen,"Ülke futbolunda Galatasaray'ın UEFA Kupası, Milli takımımızın 3.'lüğü ve Avrupa'da oynayan oyunculardan da dolayı bir saygınlığımız var. Avrupa'da tehlikeli takım olarak söylüyorlar bizi, Bu maçta 3-0'ı başarı saymam ben. Penaltıyı atsak daha erkenden çözebilirdik maçı" dedi.
ÇÖPE ATILMIŞ 48 DAKİKA
İlk 48 dakikanın başarısız geçtiğini düşünen Dilmen, "Çok gereksiz, çöpe atılmış 48 dakika yaşadık. Bu oyuncuları zaten alacaktın yanına. Uğurcan inanılmaz bir gol çıkardı uzun mesafeden. Kolay çıkacak bir pozisyon değildi. 0-0'ken bunu çıkarıyor. Maçta en iyi oyuncumuz Uğurcan'dı. İlk yarıda tempo ve üretkenlik açısından gerideydik. "Rakibin kapanacağını biliyorduk dedi oyuncularımız röportajlarında. O zaman ne yapacaksınız uzaktan buracaksınız. Kenarlara ilnmek de bir alternatif. Kenarlada giderek Hakan araya bıraktı, Kanan tavana attı topu" ifadelerini kullandı.
Hollanda karşılaşmasında oynacak isimleri tahmin eden tecrübeli yorumcu, "Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Kaan, Cengiz, Hakan ve Burak Yılmaz bence Hollanda maçında oynayacak 9 oyuncu. Bu 9 oyuncu yüzde 100 oynar. Okay veya Taylan'ı da Kaan Ayhan ile birlikte ön libero oynatabilir hocamız"
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