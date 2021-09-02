Şenol Güneş'in ayrılık tazminatı ortaya çıktı
Karadağ beraberliği ile tartışılmaya başlanılan Gazeteci İbrahim Seten, Güneş'in tazminatının 30 milyon TL olduğunu duyurdu.
Dünya kupası elemelerinde Türkiye'nin 90+6'da yediği golle Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'i taraftarların istifaya davet etmesi gündem yarattı.
Güneş'in tazminatının ise 30 milyon TL olduğu öğrenildi.
Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında 'istifa' sorusuna yanıt verdi. Güneş şöyle konuştu: "İstifa ile ilgili seyirci tezahürat yapar. Niye bağırdınız diye söylemem mümkün değil. Kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Birini suçlayarak çözüm bulmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."
İstifa tartışmaları devam ederken gazeteci İbrahim Seten, Şenol Güneş'in görevine son verilmesi durumunda alacağı tazminatı açıkladı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu hem Şenol Güneş'i eleştiren Seten, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İş “Güneş gider, dertler biter”den çıkıyor, artık: 1- Euro 2021’den beri far yemiş tavşan gibi duran, 2- Güneş’in etkisiz yönetimini sineye çeken, 3- O zayıf ekibe takviye yapmayan, 4- Her dediğine “olur” diyen TFF de tehlikede.. Bu arada Güneş’in tazminatı 30 milyon TL.."
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