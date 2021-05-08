Rıdvan Dilmen: "Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olmayabilir"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:41

Türkiye’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle İngiliz Futbol Federasyonu'nun Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurmasının ardından, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’den final karşılaşmasının geleceğine dair bir yorum geldi.

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medyada yayınladığı mesajda "Benim fikrime göre şu dönemde kamuoyu oluşturuluyor ve finalin İstanbul'dan alınmasına zemin hazırlanmaya çalışılıyor. Bu noktada final İstanbul'da olmayabilir izlenimi edindim, umarım yanılırım." ifadelerini kullandı.

29 Mayıs’ta İstanbul'da oynanacak dev finale sayılı günler kala yaşananlar:

"İSTANBUL KIRMIZI LİSTEDE"

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin iki İngiliz takımının karşılaşması sebebiyle kendi ülkesinde oynanmasını isteyen İngiliz hükümeti, Covid-19 vakaları sebebiyle Türkiye'yi riskli bölge ilan etmişti. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeliler" ifadelerini kullanırken, eğer final Türkiye’de oynanırsa maça giden taraftarlara farklı yaptırımların uygulanabileceğini açıklamıştı.

"KUZU KUZU GELECEKLER"

Akşam gazetesine açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, “Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak" ifadeleri ile Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınacağı haberlerini yalanlamıştı.

İNGİLİZLERDEN UEFA'YA BAŞVURU

İngiltere Futbol Federasyonu, maçın İngiltere'ye alınması için UEFA'ya başvuru yaptıklarını bildirmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın stadında sınırlı sayıda taraftarla oynanması planlanıyor.