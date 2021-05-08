Şampiyonlar Ligi’nden sonra Formula 1 de tehlikede

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:24

İngiliz hükümetinin dün, Türkiye’yi riskli ülke olarak nitelendirmesi sonrasında İngiltere Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınması için başvuru yaptığını açıkladı. Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın da hafta içinde yaptığı açıklamada finalin Villa Park’ta oynanması için başvuru yaptığını belirtilmişti.

Sky Sports’ta yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi’nin ardından Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinin de tartışıldığı belirtildi. Formula 1’in Türkiye’ye seyahat durumunu incelediği ifade edildi.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEĞİZ”

İsmi açıklanmayan Formula 1 sözcüsü Sky Sports’a verdiği demeçte şunları söyledi, “İngiltere hükümetinin Türkiye için seyahat kısıtlamaları ile ilgili yaptığı açıklamanın farkındayız ve durumu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı açıklayacağız.”

KANADA’NIN YERİNE İSTANBUL SEÇİLMİŞTİ

Kanada hükümetinin uyguladığı koronavirüs protokolleri sebebiyle Formula 1, bu seneki yarışı da iptal ederek Türkiye’yi takvime dahil edilmişti. Kanada’da düzenlenmesi planlanan yarış geçtiğimiz yıl da yapılamamıştı.