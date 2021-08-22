Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Atiba açıklaması!

22 Ağustos 2021 Pazar, 01:15

TRT Spor'un yeni yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Dilmen, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'i kaldıracak kadro yapısına sahip olduğunu vurguladı.

İşte, Rıdvan Dilmen'in Gaziantep FK - Beşiktaş maçına yönelik açıklamaları:

Beşiktaş ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün hücumda yeteri kadar etkili olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen: "Şut atmadı Beşiktaş. Beşiktaş’ı biz oynadığı 45 dakikalık oyunla tartamayız. Sergen hoca 2 oyuncuyu da Antep’e götürdü. Lisansları çıkar çıkmaz. Bu oyuncuların kullanılacağını düşünüyorum. Ama ilk değişikliğin Larin ile yapılması gerektiğini düşünüyorum. Alex Teixeira da oyuna girebilir. Ben iki takım adına da gol pozisyonu göremedim. Şut, ikiye bir ve kenarlara inmek zorunda" dedi.

Beşiktaş'ın stoper hattına takviye yapması gerektiğini belirten Dilmen: "Şampiyonlar Ligi bizim ligimizin çok üstünde tempoyla oynanan bir lig. Sergen hoca da takımını hiç bozmamış. Tabii ki toplayabildiği kadar puan toplayacak. Ama eskisi gibi Türkiye Kupası maçları oynanmıyor. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig’i kaldıracak kadroları var. Bir stoper şart ama" ifadelerini kullandı.

Maçın 2'nci yarısında dili boğazına kaçtığı için oyundan çıkan Fabrice N'Sakala'ya ilişkin Rıdvan Dilmen: "Allah’a şükürler olsunki bilinci açık. İnşallah hastane de tamamen toplar. Her şeyin başı sağlık. Son Avrupa şampiyonasında Eriksen… Belki de futbol oynayamayacak… Ama önce sağlık. İlk yarı ortadaydı. Beşiktaş rakibini bir türlü açamadı. İkinci bölümde Beşiktaş’ın üstünlüğü vardı. N’Sakala’ya kadar 1 puan cepteydi, 2 puan da alınabilirdi. N’Sakala’dan sonra ibre tersine döndü" diye konuştu.

Beşiktaş'ın saha içi dizilişinde Atiba'nın yer yer Kenan'ı da geçtiğini söyleyen Dilmen: "Beşiktaş’ın Rize maçında oynadığı ikinci yarıyla Antep’e karşı oynanan ikinci yarı arasında hiçbir fark yok. Sadece top iki direğin arasından geçmedi. Sergen Yalçın’ın oyun içerisindeki problemlerinden birisi şu oldu. Taktik bozuldu. Atiba bazen Kenan’ın önünde kaldı. Rakip daha kolay savunma yapıyordu. Atiba gibi oyuncu, ileride oynayınca gerideki Salih’i daha fazla gördük. Ama Atiba’nın 2. santrfor oynamaya hakkı yok. Öyle bir lüksü yok" dedi.

TEİXEİRA FORMSUZ, BATSHUAYİ HAZIR

Beşiktaş'ın iki yeni transferi, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi hakkındaki görüşlerini paylaşan emekli futbolcu: "Ben Teixeira’nın hazır olmadığını gördüm. Ama Batshuayi fizik olarak iyi durumda. Topu alışı verişi bile kalitesini gösteriyor" ifadelerini kullandı.