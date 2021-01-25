Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e transfer eleştirisi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 08:53

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Malatya-Galatasaray maçını yorumlarken, transfer konusunda da teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi.

NTV'deki yorumunda ilginç açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, “1 hafta önce kupa maçında, aynı golde aynı kaleye Luyindama kafa ile gol atmıştı, son kornerde Hamza hoca Umut'u çıkarmıştı duran topta. Luyindama ile oynuyordu, hop attı, Galatasaray penaltılarla eledi. Malatya deplasmanı, Gaziantep deplasmanı, Başakşehir, Fenerbahçe falan 24. hafta bitiminde Galatasaray'ın bu işin içinde olması için kazanması gerekiyordu. Antep'te kaybetmesi şimdi kabul edilebilir. Nasıl Sivas'ta Fenerbahçe için diyoruz, öyle" dedi.

Kötü zemine de değinen Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Hoca matematik falan yapmadan normal düzeninde başladı, zemin ve Malatya nedeniyle oynayamıyordu. Hoca neredeyse kendisini bile sokacaktı oyuna. Oyunun son bölümünde Babel'in yanında Donk'u gördük, Luyindama'yı oyuna soktu, duran top için de uzayayım dedi. Sistem falan anlamam dedi, Taylan sen defansın yanında dur, Donk sen de git Babel'in yanına, devamlı kesin dedi. Bu maçta oynayarak pozisyon bulamazsınız, buna hazırlıklı takımlarınız yok sizin.Uzatmanın sonunda bir duran top kazanıldı. Ailece Malatyaspor geldi, Muslera altı pasın önüne geldi, ceza alanının dışına çıkın dedi, ellerini kaldırdı. Top geldi, çıktı topu aldı, oyuncu sıyırsa gol de olabilirdi ama tecrübe var burada.Galatasaray'ın oyununu tartışmadan 39 puanına bakacağız, geçen sene ile aynı noktadadır. 2 oyuncu daha aldılar. Santrforsuz oynamak zorunda kaldılar, Babel düşünülmüyordu, iyi ki de gelmiş. Çok iş yaptı. Arda Turan 1,5-2 yıldır oynamıyor, kolay değil. Galatasaray'ın solunda Ömer Bayram, Arda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Onyekuru ve Babel oynayabilir. 6 oyuncu fazla. 20 maç kaldı, ekonomik olarak 3'ünü gönder. Fazlalık var. Tıpkı Fenerbahçe'nin belli bölgelerinde fazlalık olduğu gibi. Ekonomi bunu kaldırmaz. En önemli bölgede de, net santrfor yok. Onyekuru neden alındı? Galatasaray ile Onyekuru, hoca ile Onyekuru uydu. Acil bir ihtiyaç mı? Değil. Eğer 2 Emre'den biriyle, Babel ya da Arda ile ayrılıyorsa olabilir. Fatih hoca transferden yakınıyor, 6 tane sol açık almışsın, ben almadım ki! Son duyduğuma göre, Galatasaray'ın en son teklifi 6 milyon euro artı bir oyuncu, oyuncuyu da biliyorum ama ayıp olur diye söylemiyorum, Emre Kılınç değil. Başakşehir'in isteği ise 10 milyon artı Emre Kılınç, ondan aşağıya inmem diyor."