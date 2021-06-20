Rıdvan Dilmen'den milli takım eleştirisi: "Maalesef top ağlarımızda"
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen 3-1'lik İsviçre yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından A Milli Takım'ı eleştirdi.
Ünlü futbol yorumcusu efsanevi futbolcu Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın, İsviçre yenilgisi sonrası üzeri kapalı olarak eleştirilerde bulundu.
Twitter üzerinden görüşlerini paylaşan Dilmen'in yorumları şöyle:
"Bizim Avrupa Şampiyonası özetimiz, TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler:
1- Maalesef top ağlarımızda.
2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz..
Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız ise 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30! Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?"
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