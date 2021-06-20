Rıdvan Dilmen'den milli takım eleştirisi: "Maalesef top ağlarımızda"

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen 3-1'lik İsviçre yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından A Milli Takım'ı eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2021 Pazar, 21:36
Rıdvan Dilmen'den milli takım eleştirisi:
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Ünlü futbol yorumcusu efsanevi futbolcu Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın, İsviçre yenilgisi sonrası üzeri kapalı olarak eleştirilerde bulundu.

Twitter üzerinden görüşlerini paylaşan Dilmen'in yorumları şöyle:

"Bizim Avrupa Şampiyonası özetimiz, TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler:

1- Maalesef top ağlarımızda.

2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz.. 

Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız ise 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30! Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?"



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