Rıdvan Dilmen'den milli takım eleştirisi: "Maalesef top ağlarımızda"

20 Haziran 2021 Pazar, 21:36

Ünlü futbol yorumcusu efsanevi futbolcu Rıdvan Dilmen, Milli Takım'ın, İsviçre yenilgisi sonrası üzeri kapalı olarak eleştirilerde bulundu.

Twitter üzerinden görüşlerini paylaşan Dilmen'in yorumları şöyle:

"Bizim Avrupa Şampiyonası özetimiz, TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler:

1- Maalesef top ağlarımızda.

2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz..

Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız ise 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30! Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?"



