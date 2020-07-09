Rıdvan Dilmen'e göre Başakşehir şampiyon!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 08:13

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Başakşehir’in büyük ihtimalle şampiyon olacağını söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan %100 Futbol programında zirve yarışını değerlendirdi ve Medipol Başakşehir’in bitime 3 hafta kala yüzde 85 şampiyon olduğunu söyledi.

Trabzonspor’un zirve şansını değerlendiren Dilmen, “Bugün 1-1 yaptın, rakibi yakaladın. 2-1 öne geçtin, skoru koruyamıyorsun. 2 hafta önce Ankaragücü ile oynuyorsun. 1-0 öne geçiyorsun, koruyamıyorsun. Alanya deplasmanında 2 kez öne geçiyorsun, 2 puan kaybediyorsun. Bu istatisliklerle de genel bir zaafiyeti var” dedi.

“TRABZONSPOR’UN COŞKU PROBLEMİ VAR”

Ligin bitimine 3 hafta kala Medipol Başakşehir’i yüzde 85 oranında şampiyon olarak gördüğünü belirten Rıdvan Dilmen, “Bu durumu Başakşehir’in oyunu dışında Trabzonspor’un coşku ve fiziksel problemi nedeniyle söylüyorum. Başakşehir moral olarak da öne geçti” diye konuştu.

"GALATASARAY SORUNLU"

Galatasaray maçını da yorumlayan Dilmen, "Galatasaray o kadar problemli bir takım ki, Cisse, Marcao ve Donk'un yanından Usain Bolt gibi geçti, topla. Müthiş santrfor golü attı. Galatasaray'da Adem ve Falcao'nun gelecek sezon yeterli olacağını düşünüyorum” dedi.