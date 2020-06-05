Riva’nın iki yıldızı

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Fenerbahçe bir hafta kadar Riva’daki TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde 12 Haziran’da başlayacak lig için hazırlık çalışmaları yaptı. Hepinizin de bildiği gibi takımın başında teknik direktör yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. 8 haftalık periyot Aurelio, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel’le sürecek. Şu ana kadar teknik direktörlük için iki aday ortaya atıldı.

Birisi Nenad Bjelica, diğeri ise Erol Bulut. Yönetim bu iki isimle görüşmelerini sürdürüyor. 48 yaşındaki Hırvat teknik adamın maliyeti yüksek. Fenerbahçe’nin şartlarını kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Erol Bulut bilinen isim. Hem Fenerbahçe formasını giymiş hem de uzun yıllardır ülkemizde. Futbolcuları çok iyi tanıması büyük avantaj. Önümüzdeki sezon Sarı-Lacivertlilerin başında Erol Bulut olacak diye düşünüyorum.

YANAL ŞANS VERMEMİŞTİ

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal gençleri yeterince kullanamamıştı. Oysa bu formayı giymek için yanıp tutuşan o kadar çok isim var ki. Yanal takımın başına geçtiğinde “Gençler geleceğimiz” ifadesini kullanmıştı. Hepsini görmezden geldi. Bugün bakıyorum Riva kampında U19’un gol kralı Ömer Faruk Beyaz ve Miha Zajc yıldızlaşmışlar.

Bu çocuklar aç. Verin formayı oynasınlar. Fenerbahçe Riva’da hem Ömer Faruk Beyaz’ı hem de Miha Zajc’ı kazandı. Ferdi de hazır durumda. Biliyorsunuz Ferdi forma şansı bulamayınca menejerini çağırmış ve kulüp bulmasını istemişti. Kadıoğlu da gelecek vadediyor. Kolay yetişmiyor Ferdi’ler Ömer Faruk’lar. Ne olur altyapılara önem verelim.

MALİ ZORLUK YAŞIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor. Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakları kesilen ve zorlu bir sürece giren Sarı-Lacivertliler ligin ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Sezonun ikinci yarısında yine yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe’de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.

BUCALI FORVET TAMAM

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor’un 18 yaşındaki forveti Barış Sungur’un transferi için prensipte anlaştı. Barış, 1 yıl daha Buca’da oynayacak, sonra Fenerbahçe’ye gidecek. Bu arada Sarı-Lacivertliler, devre arasında lisansını çıkarmadığı Alper Potuk’u takas için kullanmayı hedefliyor. Yönetim Göztepe’den ilgilendiği Alpaslan Öztürk’e karşılık Alper’i önerecek.